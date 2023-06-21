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22:39 (мск), источник: © РИА Новости

Папа Франциск подтвердил визит кардинала Дзуппи в Москву

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Папа Франциск подтвердил, что кардинал Маттео Дзуппи приедет в Москву в ближайшие дни с миссией создания атмосферы мира, сказал поддерживающий отношения с понтификом глава Союза староверов Леонид Севастьянов.

Источник: AP 2022

«Папа подтвердил, что в эти дни приедет кардинал Дзуппи в Москву. И он назвал своей миссией создать атмосферу мира, чтобы люди были настроены на мир», — сказал РИА Новости в среду глава Союза староверов Леонид Севастьянов.

Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине.

20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести «миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине».

В начале июня Дзуппи совершил поездку в Киев, которую Ватикан охарактеризовал как «краткую, но насыщенную». Позднее госсекретарь Паролин отметил, что по идее папы Франциска эта «миссия должна быть осуществлена в двух столицах».

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