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04:01 (мск), источник: Известия

Фасады жилых домов будут создавать по новым правилам

Минстрой утвердил свод правил проектирования навесных фасадных систем для зданий, в том числе жилых домов. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Это популярная технология, которая позволяет застройщикам экономить на облицовке строений.

Источник: Известия

Раньше правила отсутствовали и для применения навесных фасадов требовалось пройти процедуру подтверждения пригодности, сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Также в Минстрое сообщили, что новый документ даст возможность сократить сроки проектирования и стройки.

«Системы позволяют обеспечить более разнообразный внешний вид зданий. Технология позволяет реализовать различные архитектурные идеи и решения», — сказали в Минстрое.

Технология навесных фасадных систем позволяет застройщикам использовать разнообразные облицовочные материалы — природный камень, клинкерную плитку, кассеты из металла и многие другие, пояснили в ведомстве.

Среди девелоперов жилья вентилируемые навесные фасады стали чрезвычайно популярными в последнее десятилетие, сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Они придают зданиям воздушность, визуальную легкость, выполняются в различных цветах, порой имеют нестандартную форму, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Всё это позволяет делать облик городских кварталов более ярким и запоминающимся.

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