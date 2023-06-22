10:54 (мск), источник: Вокруг Света
Археологи-любители из Англии нашли 1900-летнюю медаль с Горгоной Медузой
Находку раскопали археологи-любители.
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Во время раскопок в Виндоланде — римском укрепленном лагере на севере Англии — археологи-любители нашли серебряную фалеру (круглый медальон, которым в римской армии награждали за военные заслуги) с изображением головы горгоны Медузы, сообщает сайт arkeonews.net.
Отдаленный вспомогательный римский форт Виндоланда, превращенный в музей под открытым небом — одно из самых важных и известных мест археологических раскопок в Европе, там под руководством специалистов каждый год работают сотни археологов-волонтеров со всего мира. Находки, сделанные в Виндоланде, позволяют представить повседневную жизнь на задворках Римской империи.
Крепость, расположенная в полутора километрах к югу от вала Адриана, была изначально построена примерно в 85 году нашей эры для отражения набегов пиктов — кельтских племен, живших на территории современной Шотландии. В гарнизоне, просуществовавшем вплоть до конца 4 века нашей эры, служили солдаты с покоренных Римской империей территорий, включая современную Бельгию, Германию и Францию.
Форт многократно перестраивался, фактически на этом месте археологи насчитали девять крепостей, расположенных одна над другой. Сейчас на поверхности находятся руины, относящиеся к 3 веку — каменные крепостные стены, здание военного штаба, дом командира, зернохранилища, казармы. Сохранились также руины поселения за крепостными стенами, с домами, магазинами, таверной и баней.
Хорошо сохранившаяся, несмотря на свой 1900-летний возраст, серебряная фалера с рельефной головой горгоны Медузы была найдена на полу одной из казарм. Кроме этой интересной находки, в этом сезоне археологи-волонтеры также раскопали в Виндоланде наконечник копья, ложку из медного сплава, керамику, эмалированную застежку, медный наконечник ножен и хорошо сохранившуюся обувь на деревянной подошве.