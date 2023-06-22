13:12 (мск), источник: РБК Life
Шляпа Майкла Джексона выставлена на аукционе в Париже за €60 тыс
В ней король поп-музыки впервые исполнил коронную «лунную походку».
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Черная фетровая шляпа Майкла Джексона попала в список лотов грядущего аукциона в Париже, который состоится 26 сентября. Торги проведет аукционный дом Lemon Auction при поддержке компании Artpèges, специализирующейся на продаже уникальных музыкальных инструментов и прочих артефактов мира музыки. Об этом сообщает France 24.
Именно в этом головном уборе под названием «федора» король поп-музыки выступил на специальном телеконцерте в честь 25-летия музыкального лейбла Motown — «Мотаун 25: Вчера, сегодня и навсегда» (Motown 25: Yesterday, Today, Forever) — 25 марта 1983 года. Во время исполнения своего хита Billie Jean американский артист бросил шляпу в толпу, после чего впервые исполнил ставшую легендарной «лунную походку».
Предварительно лот оценили в диапазоне от €60 тыс. (около ₽5,5 млн) до €100 тыс. (около ₽9,2 млн). Помимо шляпы, на том же аукционе с молотка пустят порядка 200 лотов, так или иначе связанных с музыкой: это различные афиши, билеты, музыкальные инструменты, а также золотой диск Мадонны, костюм автора множества песен Depeche Mode, гитариста и клавишника Мартина Гора, виниловые пластинки группы Rolling Stones и многое другое. Полный каталог будет опубликован на сайте Lemon Auction 4 июля.
Ранее та же компания Artpèges продала гитару Ноэля Галлахера, которую он разбил в ночь распада группы Oasis, за €385,5 тыс. (35,5 млн руб.).
В январе этого года стало известно, что племянник Майкла Джексона, 26-летний сын старшего брата короля поп-музыки и участника группы The Jackson 5 Джермейн Джексон сыграет артиста в биографическом фильме «Майкл» режиссера Антуана Фукуа («Освобождение»). Причем изначально шоураннеры искали подходящего кандидата по всему миру и только потом обратили внимание на потомка поп-короля. «Я был потрясен тем, насколько органично он воплощает энергетику и личность Майкла, — рассказал продюсер Грэм Кинг (“Богемская рапсодия”). — Это было что-то настолько мощное, что после поиска актеров по всему миру стало ясно: он — единственный человек, который может взять на себя эту роль».