11:28 (мск), источник: РБК Life
В Роспотребнадзоре назвали четыре признака хорошего кваса
Ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей.
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Любимый многими летний напиток вполне может доставить неприятные ощущения, если купить некачественный квас. Эксперты проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора назвали четыре признака качественного напитка:
«В хорошем напитке не должно быть ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей».
«Осадок может быть только в неосветленном нефильтрованном напитке».
«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», — предостерегли в Роспотребнадзоре любителей кваса.
Квас — продукт брожения муки и солода (ржаного, ячменного) или сухого ржаного хлеба. Вариаций приготовления этого напитка очень много: все зависит от технологии, ингредиентов и их пропорции. Для придания аромата и особенного послевкусия в него иногда добавляют пахучие травы, мед, пчелиные соты.
«Квас можно приготовить из овощей, например, свеклы или репы. Помимо кваса на основе одного вида сырья (смородины, вишни
Однако при промышленном производстве чаще всего готовят классический хлебный квас. Такой напиток имеет насыщенный аромат ржаного хлеба, приятную кислинку и умеренную сладость, а содержание алкоголя в нем колеблется от 0,7 до 1,2%.
«Квас имеет невысокую энергетическую ценность: в 100 г содержится всего 27 калорий. Людям, стремящимся похудеть за счет активного образа жизни и занятий спортом, квас будет полезен до и во время тренировок, так как помогает организму расщеплять жиры».
При всей полезности кваса, проблемы могут возникнуть в отдельных случаях. Например, при наличии противопоказаний, чрезмерном употреблении напитка или при выборе некачественного продукта.
Квас не рекомендуется употреблять:
Ранее врач-диетолог центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко рассказала, что другой популярный напиток — компот — лучше не употреблять людям с сахарным диабетом, если при приготовлении использовалось достаточно много подсластителей. А свежевыжатые соки рекомендуется пить в течение 15 −20 минут после приготовления.
При этом, такие соки содержат фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и резкие перепады уровня глюкозы в крови. Поэтому сок нельзя пить на голодный желудок, особенно при наличии заболеваний ЖКТ и нарушении углеводного обмена.