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11:28 (мск), источник: РБК Life

В Роспотребнадзоре назвали четыре признака хорошего кваса

Ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей.

Источник: РИА "Новости"

Любимый многими летний напиток вполне может доставить неприятные ощущения, если купить некачественный квас. Эксперты проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора назвали четыре признака качественного напитка:

  • в составе кваса не должно быть искусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ и ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов;

«В хорошем напитке не должно быть ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей».

  • хороший квас должен пениться — это говорит о правильном содержании углекислоты;
  • на дне бутылки не должно быть осадка — если он есть, значит правила производства были нарушены;

«Осадок может быть только в неосветленном нефильтрованном напитке».

  • напиток должен быть разлит в темную тару — она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.

«Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей», — предостерегли в Роспотребнадзоре любителей кваса.

Квас — продукт брожения муки и солода (ржаного, ячменного) или сухого ржаного хлеба. Вариаций приготовления этого напитка очень много: все зависит от технологии, ингредиентов и их пропорции. Для придания аромата и особенного послевкусия в него иногда добавляют пахучие травы, мед, пчелиные соты.

«Квас можно приготовить из овощей, например, свеклы или репы. Помимо кваса на основе одного вида сырья (смородины, вишни и т. д.) можно встретить такие экзотические сочетания, как яблочно-рябиновый, сливово-грушевый или чернично-мятный».

Однако при промышленном производстве чаще всего готовят классический хлебный квас. Такой напиток имеет насыщенный аромат ржаного хлеба, приятную кислинку и умеренную сладость, а содержание алкоголя в нем колеблется от 0,7 до 1,2%.

Про пользу кваса

  • утоляет жажду, благодаря содержанию в нем молочной и уксусной кислоты;
  • улучшает обмен веществ;
  • хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему;
  • помогает пищеварению;
  • укрепляет волосы, ногти и улучшает состояние кожных покровов — за это отвечает высокое содержание витаминов B1, E и А в напитке.

«Квас имеет невысокую энергетическую ценность: в 100 г содержится всего 27 калорий. Людям, стремящимся похудеть за счет активного образа жизни и занятий спортом, квас будет полезен до и во время тренировок, так как помогает организму расщеплять жиры».

Про вред кваса

При всей полезности кваса, проблемы могут возникнуть в отдельных случаях. Например, при наличии противопоказаний, чрезмерном употреблении напитка или при выборе некачественного продукта.

Квас не рекомендуется употреблять:

  • при циррозе печени;
  • при гастрите;
  • людям с гипертонией.

Ранее врач-диетолог центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко рассказала, что другой популярный напиток — компот — лучше не употреблять людям с сахарным диабетом, если при приготовлении использовалось достаточно много подсластителей. А свежевыжатые соки рекомендуется пить в течение 15 −20 минут после приготовления.

При этом, такие соки содержат фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и резкие перепады уровня глюкозы в крови. Поэтому сок нельзя пить на голодный желудок, особенно при наличии заболеваний ЖКТ и нарушении углеводного обмена.

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