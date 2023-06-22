Важнейшие факты о Дне памяти и скорби

Не все знают, что Великая Отечественная война началась не в 4 часа утра 22 июня 1941 года и что первым удар врага принял Севастополь. Уже в 3:13 немецкие бомбардировщики сбросили на город первые бомбы, а на Севастопольскую бухту — магнитно-акустические мины, которые должны были заблокировать кораблям Черноморского флота выход в море. 20 убитых и 200 раненых в результате этого налета военных и граждан Севастополя стали первыми жертвами этой страшной войны.
Также одной из первых вступила в войну Брестская крепость. Ее защитники держали оборону против врага, который во много раз превосходил их по численности и техническому оснащению. Крепость героически сдерживала врага до 30 июня. Но и после того, как фашисты захватили цитадель, немногие оставшиеся в живых советские солдаты продолжали ожесточенно сопротивляться, укрывшись в многочисленных подвалах. Последнего живого защитника Брестской крепости взяли в плен лишь 23 июля.
После войны подвиг Брестской крепости был высоко оценен руководством СССР — ей было присвоено звание крепости-героя. Вместе с ней, в память о беспримерной храбрости и стойкости, звание городов-героев было присвоено Москве, Киеву, Минску, Ленинграду, Сталинграду, Одессе, Севастополю, Керчи, Мурманску, Новороссийску, Туле и Смоленску.
Первыми встретили врага советские пограничники — 485 застав на западных границах СССР приняли бой уже утром 22 июня. При этом более 100 застав держали героическую оборону больше недели, а еще 45 — почти два месяца.
В годы войны на фронте сражались до миллиона женщин, в том числе 80 тысяч офицеров. Из их числа формировались авиационные полки, стрелковые бригады, снайперские команды.. 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, сформированный исключительно из женщин, наводил такой ужас на врагов, что они окрестили это боевое соединение «Ночными ведьмами». За годы войны 23 летчицы полка получили звание Героя Советского Союза, пять из них — посмертно.
Золотой звездой Героя Советского Союза награждали и детей. Этого звания были удостоены шестеро юных защитников Отечества: Леня Голиков, Саша Чекалин, Марат Казей, Валя Котик, Боря Цариков и Зина Портнова. Тысячи других пионеров, участвовавших в боевых действиях и трудившихся в тылу, были награждены орденами и медалями.
Уже 22 июня 1941 года голосом надежды и рупором самой важной информации стал диктор Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан. Первое сообщение о начале войны по радио зачитал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, его же через несколько часов повторил Левитан. После этого все важные сообщения и сводки с фронта, неизменно начинавшиеся со слов «От Советского Информбюро», звучали именно его голосом. По некоторым сведениям, Гитлер считал Левитана врагом рейха № 1 и обещал большую награду за его уничтожение.
Сражаться с врагом советским людям помогали и четвероногие питомцы. Всего за годы войны службу прошли более 60 тыс. собак. Они, часто ценой собственной жизни, взрывали вражеские эшелоны и бронетехнику, доставляли донесения, помогали разминировать территории и выносить раненых с поля боя. Пес по кличке Джульбарс даже был удостоен боевой награды — медали «За боевые заслуги».
Великая Отечественная война продлилась 1418 дней. Это число часто вспоминают создатели памятников и мемориалов. Например, Монумент Победы на Поклонной горе в Москве имеет высоту 141,8 метра. А в День памяти и скорби во многих городах бывшего СССР зажигают 1418 свечей — по одной за каждый день войны.
Великая Отечественная война унесла жизни 27 млн советских граждан. В память о каждом из них в России каждый год высаживают «Сад памяти» — 27 млн саженцев, отдавая дань памяти всем жертвам самой страшной войны в истории человечества и заботясь о будущих поколениях.