12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Косатка атаковала яхту у Шетландских островов
Это первый подобный инцидент в северных водах.
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Косатка несколько раз протаранила яхту в Северном море у Шетландских островов, когда владелец судна, 72-летний голландский физик на пенсии и опытный яхтсмен Вим Руттен, плыл в одиночку из Леруика в Берген в Норвегии. Мужчина рыбачил, когда косатка внезапно появилась и ударилась о корму семитонной яхты.
Как передает The Guardian, она билась о корпус судна снова и снова. Такое поведение уже наблюдалось у популяции краснокнижных иберийских косаток, но теперь его впервые зафиксировали в северных водах.
Эксперты считают, что в зависимости от возраста косаток, лодки привлекают их по разным причинам. Молодые особи обращают внимание на блеск лески, они хотят поближе изучить людей, или же их привлекает запах выловленной рыбы. А взрослые особи, вероятнее всего имевшие негативный опыт столкновения с судами, пытаются их остановить, чтобы больше никто не пострадал.
Самым удивительным для ученых является тот факт, что агрессивное поведение косаток проявляется в 4800 километрах от Гибралтара. Доктор Конор Райан, научный консультант гражданского научного проекта Hebridean Whale and Dolphin Trust, изучавший стаи косаток у шотландского побережья, сказал: «Я бы не хотел утверждать, что этому нельзя научиться (у южной популяции). Вполне возможно, что эта “причуда” распространяется через различные группы или сообщества».
Ученые считают, что в основе такого поведения косаток лежит человеческая деятельность, пусть даже косвенная: увеличение количества морских судов, сокращение источников пищи, увеличение температуры мирового океана и шумовое загрязнение могут сыграть свою роль.
Недавно в Португалии стая косаток потопила парусную яхту за 45 минут. На борту находились четыре члена экипажа.
Олеся Маевская