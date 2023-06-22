14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
На фрагменте римской амфоры обнаружили цитату Вергилия
Надписи почти две тысячи лет.
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Археологи из Франции и Испании изучили крошечный фрагмент римского кувшина, в котором когда-то хранилось оливковое масло, и обнаружили на нем слова древнеримского поэта Публия Вергилия Марона, которые вырезал в глине неизвестный, но явно эрудированный человек 1800 лет назад.
Находка была сделана при раскопках в городе Орначуэлос в испанской провинции Кордова. The Guardian сообщает, что это первая литературная цитата, обнаруженная на римской амфоре. В то время на керамических сосудах указывали информацию о производителе, количестве или цене масла.
«Это что-то совершенно исключительное, потому что на амфоре почти никогда не писали больше одной или двух строк, — рассказал один из археологов. — Поначалу мы не понимали, почему на этой было несколько строк, но были уверены, что это нечто особенное».
Последующие исследования установили, что фрагмент содержит цитату из эпической поэмы Вергилия «Энеида». Интересно, что в латинской надписи были орфографические ошибки. Отрывок гласил: «(Земля) однажды сменила / Хаонский желудь на пухлый пшеничный колос / И смешалась с виноградом (вашим новообретенным даром)».
Ученые считают, что это дает новое представление об уровне образования людей, живших в сельской Испании. Исследователи пишут: «Возможно, автор — взрослый или ребенок — хотел показать свои знания или похвастаться ими перед коллегами. Мы точно знаем, что кувшин был сделан на фабрике по производству амфор, и полагаем, что строки были написаны по памяти».
Недавно в Норвегии был найден древнейший в мире рунический камень. Ученые надеются, что находка поможет изучению истории письменности.
Олеся Маевская