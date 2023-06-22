15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили 4000-летний «Стоунхендж» в Нидерландах
Он размером с три футбольных поля.
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Голландские археологи обнаружили в городе Тил религиозное сооружение возрастом примерно 4000 лет. The Guardian передает, что оно включает в себя курган, служивший солнечным календарем. Свою находку исследователи назвали «Стоунхенджем Нидерландов».
Внутри ученые обнаружили останки около 60 мужчин, женщин и детей. Раскопки в так называемом святилище под открытым небом начались в 2017 году в небольшой деревне, расположенной примерно в 50 километрах к юго-востоку от Утрехта. Изучая различия в составе и цвете глины, ученые нашли три кургана, находящихся в нескольких милях от берегов реки Ваал.
Диаметр самого большого из них — 20 метров. Рядом с ним находится ров с несколькими дорожками для процессий: они были устроены так, чтобы солнечный свет проходил прямо через них в дни солнцестояния, потому ученые сделали вывод, что «Стоунхендж Нидерландов» выступал в качестве календаря.
По словам археологов, все три сооружения использовались в качестве захоронений в течение около 800 лет. Так, на территории святилища найдены человеческие черепа, скелеты животных, остатки подношений и артефакты — например, стеклянная бусина, которая прибыла из Месопотамии — современного Ирака.
Недавно в Чехии раскопали 55-метровый кольцеобразный ров старше Стоунхенджа. Огромная рондела поставила в тупик археологов.
Олеся Маевская