17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: черви используют электрические поля для прыжков
Так микроскопические организмы могут перемещаться на большие расстояния.
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Ученые из Японии опубликовали в журнале Current Biology статью о том, как микроскопические черви Caenorhabditis elegans передвигаются на дальние расстояния. Эксперимент в чашках Петри показал, что они используют электрические поля, чтобы «прыгать» и прикрепляться к более крупным организмам.
«Известно, что опылители, такие как насекомые и колибри, обладают электрическим зарядом, к которому притягивается пыльца, — говорит Такума Суги, профессор биофизики Хиросимского университета и старший автор исследования. — Однако было не совсем ясно, используются ли электрические поля для взаимодействия различными животными».
Специалисты начали работу над исследованием, когда заметили, что черви, которых они выращивали, часто оказывались на крышках чашек Петри. Тогда команда решила зафиксировать на видео процесс их миграции.
Предположив, что черви «путешествуют» со дна на крышку благодаря электрическому полю, ученые поместили их на электрод и обнаружили, что они перепрыгивают на другой электрод только после подачи заряда. Черви прыгали со средней скоростью 0,86 метра в секунду (близко к скорости ходьбы человека), которая увеличивалась пропорционально увеличению напряженности электрического поля.
Затем исследователи запустили к червям шмеля, окутанного цветочной пыльцой. Оказавшись рядом с ним, черви «встали» на свои хвосты и использовали естественное электрическое поле насекомого, чтобы на него запрыгнуть. Некоторые из них при этом наваливались друг на друга и прыгали единым столбиком.
«Черви встают на хвост, чтобы уменьшить поверхностное сопротивление между их телом и субстратом, что облегчает их движение, — говорит Суги. — С помощью электрических полей даже одна особь в колонне может перенести еще нескольких». Ранее уже было известно, что Caenorhabditis elegans способны прикрепляться к жукам и улиткам, но эксперимент показал, что им проще входить в контакт с крылатыми насекомыми, которые естественным образом накапливают заряд во время полета.
Неясно, как именно черви начали проявлять такое поведение. Свою роль могла сыграть генетика: наблюдения за схожими организмами показали, что C. elegans лучше ощущают и используют электрические поля, чем их собратья. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы точно определить, какие гены задействованы в этом процессе.
Недавно ученые выяснили, что слюна червей эффективно разлагает пластиковый мусор. Дальнейшие эксперименты помогут создать раствор, который уничтожит загрязнение за несколько дней или даже часов.
Олеся Маевская