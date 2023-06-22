18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали, как изменился уровень мирового океана за 30 лет
С 1993 года он поднялся более чем на 9 сантиметров.
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Специалисты NASA создали анимацию, показывающую, насколько сильно поднялся уровень моря за три последних десятилетия. В период с 1993 по 2022 годы он вырос более чем на 9 сантиметров.
Визуализация нарочно создана с эффектом «затопленного иллюминатора», чтобы лучше показать масштаб бедствия. Ученые прогнозируют, что от подъема уровня мирового океана, который приведет к «исчезновению» береговых линий, пострадают миллионы людей.
С 1993 года уровень моря регулярно измеряется спутниками, которые отслеживают микроволновые сигналы с поверхности океана и определяют, сколько времени им потребуется, чтобы вернуться обратно. Исходя из этих данных исследователи могут рассчитывать и контролировать высоту поверхности моря. Для составления прогнозов данные вводятся в глобальные климатические модели, которые согласуют различные изменения в состоянии нашей планеты.
Недавно в ООН сообщили, что уровень мирового океана за последние 10 лет поднялся почти на 5 сантиметров.
Олеся Маевская