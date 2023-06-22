18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за гигантской улитки Флориду частично закрыли на карантин
Моллюск представляет опасность для людей и животных.
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Часть округа Брауард во Флориде закрыта на карантин, сообщает CBS News. Там была обнаружена гигантская африканская наземная ахатина.
Взрослые улитки этого вида могут вырасти до 20 сантиметров в длину и способны откладывать тысячи яиц за раз. Их панцири имеют заостренные края, способные проколоть шины транспортных средств. Эти ахатины — один из самых инвазивных видов в мире. Они поедают гипс, краску и штукатурку, а также представляют серьезную угрозу для растений.
Кроме того, гигантские африканские наземные улитки являются переносчиками паразита, называемого крысиным легочным червем, который может вызывать менингит у людей и животных. Министерство сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды сообщило, что часть округа Брауард, находящаяся под карантином, охватывает 9,1 кв. км.
Власти заявили, что для уничтожения вредителей будет использоваться моллюскоцид на основе метальдегида, который одобрен для использования в жилых помещениях. Ввоз и владение гигантской африканской наземной улиткой в США незаконны. По информации ABC News, эти моллюски были впервые завезены в Майами в 1969 году.
К 1973 году было найдено и уничтожено более 18 тысяч улиток и их яиц. Вид считался истребленным во Флориде дважды: в 1975 году и в 2021 году, но в 2022 году ахатины были вновь замечены на территории штата.
Олеся Маевская