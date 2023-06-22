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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горы Юты покрылись «арбузным» снегом

Они даже пахнут как ягода.

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Вследствие цветения зеленых водорослей Chlamydomonas nivalis («Хламидомонада снежная»), которые встречаются на горных хребтах по всему миру, снег на вершинах в штате Юта (США) окрасился в оттенки красного, розового и оранжевого, пишет UPI. По словам экспертов, такое явление называется «арбузным снегом».

Зимой водоросли впадают в спячку, а весной, когда солнце начинает светить дольше и ярче, они активно размножаются, постепенно поднимаясь из толщи снега на поверхность. «Водоросли производят пигмент, который затемняет их клетки и действует как защита от ультрафиолета», — поясняют ученые.

Красный цвет позволяет этому микроскопическому растению лучше притягивать солнечный свет и как следствие — растапливать вокруг себя воду. Именно в таких условиях — в холодной воде до +4°С — снежная хламидомонада прекрасно себя чувствует.

При контакте с воздухом водоросли также начинают испускать едва уловимый аромат, который очень похож на арбузный.

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Олеся Маевская

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