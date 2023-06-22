В Мексике после засухи из-под воды показался древний храм Раньше до него плыли на лодке, теперь можно легко подойти пешком.
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Главные новости к вечеру 22 июня
18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 22 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации
По словам министра, сейчас украинские войска снизили активность в рамках контрнаступления и осуществляют перегруппировку войск.

ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
Херсонские и крымские власти сообщили о повреждении моста между регионами вблизи села Чонгар.

На пропавшем в Атлантике батискафе закончился кислород
Батискаф пропал с радаров утром 18 июня. Внутри находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Мошенники придумали летнюю схему «развода» на тему отпуска
Они рассылают письма якобы от отдела кадров.

В России в два-три раза вырос спрос на шаурму
Рост интереса к продукту эксперты объяснили его невысокой стоимостью по сравнению с подорожавшими другими видами фастфуда — пиццей и суши.

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