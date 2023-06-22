18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 22 июня
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации
По словам министра, сейчас украинские войска снизили активность в рамках контрнаступления и осуществляют перегруппировку войск.
ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
Херсонские и крымские власти сообщили о повреждении моста между регионами вблизи села Чонгар.
На пропавшем в Атлантике батискафе закончился кислород
Батискаф пропал с радаров утром 18 июня. Внутри находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг.
Мошенники придумали летнюю схему «развода» на тему отпуска
Они рассылают письма якобы от отдела кадров.
В России в два-три раза вырос спрос на шаурму
Рост интереса к продукту эксперты объяснили его невысокой стоимостью по сравнению с подорожавшими другими видами фастфуда — пиццей и суши.