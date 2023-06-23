В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки

Основной смысл такого подхода — отказаться от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать, уже не раз пояснил РЭО. Например, ее трудно выделить из общего объема мусора, либо упаковка состоит сразу из несколько материалов, которые нельзя отделить друг от друга.
Поэтому на первом этапе РЭО предлагает ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета: например, такие пигменты используют в производстве тары для напитков. Это желтый, красный, розовый и другие цвета, отличные от традиционных — белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого. Также в список на остановку оборота попали тонкая термоусадочна пленка — ее используют в качестве этикетки на бутылках для напитков и йогуртов. Плюс в перечне «отверженных» — сумка-сетка для овощей и фруктов, пластиковый пакет с донышком дойпак (в них, например, продают кетчупы) и пластиковые капсулы для кофе.
«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», — заметил «Известиям» глава РЭО Денис Буцаев.
В свою очередь Минпромторг подготовил доклад в правительство на эту же тему, он есть у «Известий». Ведомство предлагает начать ограничения лишь с четырех видов упаковки. Это «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, тару с этикеткой из ПВХ, упаковку, для которой использовали нерастворимые клеи. Все эти типы материалов используют напитках, йогуртах и других упаковках.
Их сложно собрать и переработать, поэтому лучшее заменить на более экологичные аналоги, сочли в министерстве. Минпромторг рассматривает и оценивает возможные ограничения при обороте некоторых видов пластиковых изделий, которые сейчас невозможно переработать, подтвердили «Известиям» в ведомстве.