Пользователи «VK Добро» пожертвовали НКО более 106 млн рублей в 2022 году

Активнее всего в «VK Добро» помогали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Нижегородской области и Краснодарского края. Размер среднего пожертвования в сервисе составил 372 ₽.
Поддержку получили 253 некоммерческие организации. В первую пятерку по числу пожертвований вошли фонд «Подсолнух» (помогает детям и взрослым с проблемами иммунитета), «Кислород», (помогает больным муковисцидозом), Фонд борьбы с лейкемией, «АиФ. Доброе сердце» (оказывает адресную медицинскую помощь детям и взрослым) и фонд помощи бездомным животным «Ника».
Почти половина пользователей (46%) поддерживают системные благотворительные проекты — те, которые помогают благотворительным организациям планировать долгосрочную работу, развивать сектор НКО и эффективно работать над решением проблемных вопросов.
Отмечается, что новыми партнерами «VK Добро» в 2022 году стали 36 фондов, а всего заявку на валидацию подавали 152 организации. При этом проверка была усложнена: появился этап медиааудита и дополнительной проверки рекомендательных писем.