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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые избавили мышей от тревожности с помощью назального спрея

Эффект заметили уже на пятой неделе экспериментов.

Источник: Raychan/CC0

Ученые из США и Франции опубликовали исследование на портале Academic.oup, в котором описали результаты своих лабораторных экспериментов на мышах: они помогли грызунам стать менее тревожными с помощью назального средства.

Исследователи отметили, что это первый успешный метод неинвазивной доставки веществ, модифицирующих гены. Они смогли пересечь гематоэнцефалический барьер: этот механизм предотвращает проникновение нейротоксичных компонентов плазмы, клеток крови и патогенов в мозг.

Также он регулирует транспортировку молекул в центральной нервной системе по нервным путям. Эксперименты на мышах показали эффективность такого подхода: спустя пять недель после получения раствора в виде спрея животные демонстрировали менее тревожное поведение, чем контрольная группа, не получавшая препарат.

Ученые надеются, что это исследование ляжет в основу разработки инновационных терапевтических стратегий для широкого спектра неврологических расстройств, включая тревогу, депрессию, дефицит внимания и когнитивную дисфункцию.

Недавно ученые идентифицировали в мозге ген, ответственный за симптомы тревоги. Воздействие на него поможет избавиться от тревожного расстройства, считают исследователи.

Олеся Маевская

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