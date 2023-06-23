12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые избавили мышей от тревожности с помощью назального спрея
Эффект заметили уже на пятой неделе экспериментов.
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Ученые из США и Франции опубликовали исследование на портале Academic.oup, в котором описали результаты своих лабораторных экспериментов на мышах: они помогли грызунам стать менее тревожными с помощью назального средства.
Исследователи отметили, что это первый успешный метод неинвазивной доставки веществ, модифицирующих гены. Они смогли пересечь гематоэнцефалический барьер: этот механизм предотвращает проникновение нейротоксичных компонентов плазмы, клеток крови и патогенов в мозг.
Также он регулирует транспортировку молекул в центральной нервной системе по нервным путям. Эксперименты на мышах показали эффективность такого подхода: спустя пять недель после получения раствора в виде спрея животные демонстрировали менее тревожное поведение, чем контрольная группа, не получавшая препарат.
Ученые надеются, что это исследование ляжет в основу разработки инновационных терапевтических стратегий для широкого спектра неврологических расстройств, включая тревогу, депрессию, дефицит внимания и когнитивную дисфункцию.
Недавно ученые идентифицировали в мозге ген, ответственный за симптомы тревоги. Воздействие на него поможет избавиться от тревожного расстройства, считают исследователи.
Олеся Маевская