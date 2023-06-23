Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
Главное
Спецоперация на Украине
17:09 (мск), источник: ТАСС

VK покажет вертикальный сериал, проведет лекции и косплей-шоу ко Дню молодежи

МОСКВА, 23 июня./ТАСС/. Компания VK в преддверии Дня молодежи покажет приключенческий мини-сериал, проведет лекции и косплей-шоу в регионах РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«VK выступит генеральным партнером фестиваля “День молодежи”, который пройдет 24 июня в 15 регионах страны. Гости мероприятия смогут познакомиться с сервисами и проектами VK, поучаствовать в конкурсах и других активностях, а также услышать лекции от экспертов компании. Трансляция фестиваля будет доступна в сообществе мероприятия “ВКонтакте”, — сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Также VK покажет вертикальный мини-сериал «В активном поиске» в сервисе «VK Клипы», в котором на протяжении 12 серий главный герой Валера будет пробовать разные профессии и пытаться найти свой путь, пояснили в пресс-службе. В актерском составе — певица IOWA, актер Станислав Ярушин, блогеры Ян Дилан, Наташа НГТВ, Настя Бэдбарби, Ваша Маруся, Руслан Сабельгера, танцовщик Дмитрий Красилов и другие. Первая серия уже доступна к просмотру эксклюзивно в «VK Клипах».

Также в пяти городах фестиваля «День молодежи» — Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде — будут организованы технологичные стенды «VK Место встречи». Там можно пройти викторины от «VK Музыки» и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики в зоне «VK Клипов» и найти пару с помощью сервиса «VK Знакомства». На мероприятиях с лекциями и мастер-классами выступят эксперты компании. VK также поддержит соревнование для молодых журналистов «МедиаКросс»: главным призом для лучших участников станет экспедиция в один из регионов России в рамках проекта о путешествиях по стране «Места».

В дополнение к этому на центральной площадке фестиваля в Нижнем Новгороде состоится косплей-шоу, отметили в пресс-службе. Посетители фестиваля встретят персонажей игр Dota 2, Lost Ark, Street Fighter, Mortal Kombat, League of Legends и Genshin Impact. Косплееры представят свои образы на сцене в 13:30, 15:45 и 17:30 мск, а затем пообщаются с гостями на стенде VK.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, кто находится в пропавшем в Атлантике батискафе при экспедиции к "Титанику"
Киевский режим по своей жестокости превосходит Третий рейх. Я лично убедился в этом — председатель Следственного комитета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернет