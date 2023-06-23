15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы оценили число звезд, прилетевших из соседней Галактики
Млечный Путь могут «посетить» до четырех тысяч светил.
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Ученые из Технологического института Карлсруэ (Германия) подсчитали, что в пределах Млечного Пути может быть до четырех тысяч звезд, прилетевших из Туманности Андромеды. Однако специалисты изучили лишь один из возможных сценариев, которые могут приводить к появлению гиперскоростных звезд: сближение звезды со сверхмассивной черной дырой в центре соседней галактики, в результате которого она отбрасывается прочь.
Статья об этом представлена в открытой библиотеке препринтов arXiv. Ученые смоделировали движения 18 миллионов «отброшенных» черной дырой звезд и проследили за их полетом с учетом притяжения и Туманности Андромеды, и Млечного Пути, находящегося примерно в двух с половиной миллионах световых лет от нее.
Результаты моделирования показали, что около 0,08% этих светил со временем могут достичь нашей Галактики. Это примерно от 12 до 3910 звезд. При условии, что реальное число ближе к верхней границе этого диапазона, космический телескоп Gaia с большой вероятностью их заметит: за время работы на орбите он должен «отсмотреть» около одного процента Млечного Пути.
Если «прилетевшие» звезды будут обнаружены, это позволит с помощью телескопов детальнее изучить их параметры. Из-за удаленности и разного химического состава определить различия небесных тел бывает сложно. Кроме того, пока не вполне ясно, могут ли гиперскоростные звезды сохранять планетную систему, или они теряют ее во время сложных гравитационных взаимодействий.
Недавно были выбраны лучшие снимки Млечного Пути 2023 года.
Олеся Маевская