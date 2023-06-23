17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США пара белоголовых орланов «усыновила» краснохвостого ястреба
Он живет в их гнезде уже больше месяца.
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Орнитологи из Калифорнии следят за необычной птичьей семьей. Еще в мае участники проекта Friends of the Redding Eagles, наблюдающие за парой белоголовых орланов Либерти и Гардиан, заметили, что птицы принесли в свое гнездо чужого птенца.
Как передает UPI, им оказался краснохвостый ястреб. Какое-то время специалисты полагали, что малыш пойдет на корм птенцам пары. Однако недавно фотограф проекта запечатлел их семейную идиллию.
Орланы выхаживают и своего птенца, и «приемного» ястреба. Как выяснилось позже, пернатая пара перенесла в гнездо двух краснохвостых ястребов, но один из них погиб; второй же окреп и освоился в новой семье.
Недавно в Китае самка лабрадора «усыновила» двух амурских тигрят после того, как мама малышей отказалась их кормить.
Олеся Маевская