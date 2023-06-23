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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск

По словам президента, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.

Глубоководный аппарат «Титан» был уничтожен в результате «катастрофического взрыва»

Все туристы на спускавшемся к «Титанику» батискафе погибли.

В 11-й пакет санкций ЕС попали Positive Technologies, ветка «Дружбы», два банка и военкоры

Всего под санкции ЕС попали 71 физлицо и 33 юрлица.

FATF не стала включать Россию в черный список

Внести Россию в штрафные списки призывал Киев. Украина при этом не является членом FATF, страна находилась в черном списке до 2004 г., Россия — до 2001 г.

Минтруд опубликовал календарь выходных дней в 2024 году

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января.

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