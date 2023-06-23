Главные новости недели

19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
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По словам президента, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.
Все туристы на спускавшемся к «Титанику» батискафе погибли.
Всего под санкции ЕС попали 71 физлицо и 33 юрлица.
Внести Россию в штрафные списки призывал Киев. Украина при этом не является членом FATF, страна находилась в черном списке до 2004 г., Россия — до 2001 г.
Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января.