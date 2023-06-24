Парламент Вьетнама продлил до 90 суток срок действия электронных виз для иностранцев

ХАНОЙ, 24 июня. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Вьетнама на проходящей 5-й сессии 15-го созыва продлило срок действия электронных въездных виз для иностранцев на срок до 90 суток. Голосование по утверждению предложенных правительством страны законопроектов о внесении изменений и дополнений в несколько статей закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранных граждан на территории Вьетнама прошло в субботу.
В соответствии с утвержденными изменениями, срок действия электронной визы, которую могут оформить иностранцы для въезда во Вьетнам, увеличивается с 30 до 90 дней. При этом для граждан государств, имеющих соглашение о безвизовых поездках с Вьетнамом, в том числе и России, срок пребывания в стране без получения визы увеличивается с нынешних 15 до 45 дней.
Подобные решения направлены на создание благоприятных условий для скорейшего полного восстановления туристического сектора страны после пандемии COVID-19.
Вьетнам полностью открыл двери после пандемии для иностранных путешественников в марте 2022 года — намного раньше, чем это сделали другие страны региона. Тем не менее количество иностранных туристов, посетивших республику в 2022 году, оценивается в 3,6 млн, что составило лишь 70% от намеченного целевого показателя в 5 млн человек. В этом году страна поставила цель принять не менее 8 млн зарубежных гостей. На реализации туристических услуг Вьетнам рассчитывает заработать в 2023 году порядка 650 трлн донгов (около $27,5 млрд).