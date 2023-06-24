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18:21 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве понедельник объявили нерабочим днем

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — говорится в сообщении.

Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.

«Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях», — добавил он.

В Москве введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

Как ранее сообщал Собянин, информация о перекрытиях движения на въездах и выездах из столицы не соответствует действительности. Мэр также призывал москвичей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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Источник трансляции: ТАСС
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