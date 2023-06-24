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22:23 (мск), источник: ТАСС

АТОР заявила о просьбах туристов восстановить отмененные бронирования

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Туристы, писавшие заявления на аннуляцию туров, начали просить возобновить поездки после сообщений об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«После сообщений на ТВ о начале урегулирования кризиса туристы, ранее писавшие заявления на аннуляцию туров, стали звонить турагентам с просьбой их отозвать и вопросами, можно ли восстановить путевку», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, заявлений на аннуляцию туров сегодня было немного. «Но и эти немногие теперь пересматривают свое решение», — подчеркнули в ассоциации.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что президенты России и Белоруссии обсуждали ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» и договорились о совместных действиях. После этого Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения вооруженных лиц группы «Вагнер» на территории России, был подготовлен вариант «развязки ситуации», который предусматривал и гарантии безопасности для бойцов военной компании.

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