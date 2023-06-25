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00:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Петербурге начались «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.

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Мероприятие открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечается, что движение на Невском проспекте перекрыто, а Росгвардия пропускает только молодых людей. На улицах города дежурят полиция, ДПС, ОМОН и пожарные.

Для выпускников на сцене выступят группа «Чайф», Юлианна Караулова, Полина Гагарина, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers и белорусский певец LYRIQ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует посещать праздник, отвечая на вопрос, есть ли в графике главы государства такое мероприятие.

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