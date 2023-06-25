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15:06 (мск), источник: © РИА Новости

Движение по всей трассе М-4 «Дон» идет в штатном режиме

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Движение по всей трассе М-4 «Дон» идет в штатном режиме, сообщает государственная компания «Автодор». Ранее «Автодор» информировал, что сохраняется ограничение движения по трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.

Источник: © РИА Новости

«Движение по всей М-4 “Дон” идет в штатном режиме», — говорится в телеграм-канале «Автодора».

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим глава региона просил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.

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