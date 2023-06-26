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09:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве и Московской области отменили режим КТО

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории столичного региона, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Источник: РИА "Новости"

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <…> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года», — говорится в пресс-релизе НАК.

Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений.

Режим КТО отменен и в Воронежской области.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — ввели режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявила понедельник нерабочим днем.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело будет прекращено.

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