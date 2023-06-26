15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы продукты, которые могут вызывать кошмары
Их не стоит есть непосредственно перед сном.
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Недавние исследования показали, что есть сыр на ночь нежелательно. Ученые уверены в том, что из-за сложного процесса переваривания мозг не справляется, и мы видим дурные сны. Но оказывается, сыр не единственный продукт, который может помешать нам выспаться.
Алекс Сэви, главный редактор сайта, продающего товары для сна, изучил различные научные исследования о еде, которая провоцирует тревожные сны. Как передает The Mirror, сыр все еще возглавляет список продуктов, вызывающих кошмары, а далее идут сладости: шоколадные батончики, сахарная вата и печенье.
Употребление этих продуктов способствует нагреванию тела, из-за чего создается ощущение дискомфорта и нарушается естественный процесс сна. Помимо высокого содержания сахара, в шоколаде также содержится кофеин, который может мешать уснуть. На третьем месте оказались острые или крахмалистые продукты, способные вызвать у людей яркие сны из-за своего питательного состава.
Далее по списку — фастфуд, который тяжело переваривается, из-за чего человек может просыпаться несколько раз за ночь. А замыкает топ нежелательных перед сном продуктов мясо: оно с трудом расщепляется в желудке, благодаря чему тоже «дарит» кошмары. По словам доктора Чарльза Бэя из Центра расстройств сна в Кливлендской клинике (США), чем усерднее наш организм работает над перевариванием еды, тем беспокойнее будет сон, так как мозговая активность побуждает тело к более активным действиям во время сна.
Недавно врач-диетолог объяснила, что будет с организмом при полном отказе от мяса и сахара. Некоторые люди убеждены, что их употребление портит красоту кожи и ускоряет процессы старения.
Олеся Маевская