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19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Словакии фермеры страдают от пристрастившихся к опиуму лебедей

Птицы отказываются улетать.

Источник: Nick Fewings/CC0

Фермеры из города Комарно (Словакия) устали бороться с пернатыми вредителями. Как передает OddyCentral, несколько сотен лебедей поселились на маковом поле, пристрастились к семенам, содержащим опиум, и теперь отказываются покидать территорию.

Еще в мае словацкие СМИ сообщили, что около 200 лебедей поселились на маковом поле недалеко от Комарно и нанесли ущерб цветам на сумму около 10 тысяч евро (более 920 тысяч рублей). Птицы стали настолько зависимы от опиума, что не способны даже взлететь.

Обычно лебеди любят питаться рапсом, но в этот раз, полагают фермеры, птицы перепутали мак с привычным растением. Это вызвало у них зависимость и серьезные проблемы со здоровьем.

Поскольку в Словакии лебеди находятся под защитой, фермерам не разрешается на них охотиться, даже если птицы находятся на их территории, — их можно лишь отпугивать голыми руками. Зоозащитники пытались переселить «вредителей», страдающих опиумной зависимостью, но эксперты считают, что они могут снова вернуться на маковые поля.

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Олеся Маевская

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