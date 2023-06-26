19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Словакии фермеры страдают от пристрастившихся к опиуму лебедей
Птицы отказываются улетать.
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Фермеры из города Комарно (Словакия) устали бороться с пернатыми вредителями. Как передает OddyCentral, несколько сотен лебедей поселились на маковом поле, пристрастились к семенам, содержащим опиум, и теперь отказываются покидать территорию.
Еще в мае словацкие СМИ сообщили, что около 200 лебедей поселились на маковом поле недалеко от Комарно и нанесли ущерб цветам на сумму около 10 тысяч евро (более 920 тысяч рублей). Птицы стали настолько зависимы от опиума, что не способны даже взлететь.
Обычно лебеди любят питаться рапсом, но в этот раз, полагают фермеры, птицы перепутали мак с привычным растением. Это вызвало у них зависимость и серьезные проблемы со здоровьем.
Поскольку в Словакии лебеди находятся под защитой, фермерам не разрешается на них охотиться, даже если птицы находятся на их территории, — их можно лишь отпугивать голыми руками. Зоозащитники пытались переселить «вредителей», страдающих опиумной зависимостью, но эксперты считают, что они могут снова вернуться на маковые поля.
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Олеся Маевская