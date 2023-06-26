Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 26 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Лавров рассказал о предложении Лукашенко Путину из-за мятежа
По словам главы МИД РФ, президент Белоруссии сам предложил помочь разрешить ситуацию миром.

Суд приговорил профессора МФТИ к 12 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.

Россиян предупредили о похолодании в нескольких регионах
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регионах Поволжья, Сибири и на Урале ожидается температура воздуха ниже нормы на 4−6 градусов.

Путин изменил регламент работы судебных приставов
Президент России подписал закон о сроке прекращения исполнительного производства. Теперь приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга.

В России в два раза подешевела черешня
Цены на черешню, нектарины и персики в России упали более чем в два раза из-за появления на полках магазинов свежего урожая из Узбекистана, Таджикистана и южных российских регионов.

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