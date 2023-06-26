18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 26 июня
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Лавров рассказал о предложении Лукашенко Путину из-за мятежа
По словам главы МИД РФ, президент Белоруссии сам предложил помочь разрешить ситуацию миром.
Суд приговорил профессора МФТИ к 12 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.
Россиян предупредили о похолодании в нескольких регионах
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регионах Поволжья, Сибири и на Урале ожидается температура воздуха ниже нормы на 4−6 градусов.
Путин изменил регламент работы судебных приставов
Президент России подписал закон о сроке прекращения исполнительного производства. Теперь приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга.
В России в два раза подешевела черешня
Цены на черешню, нектарины и персики в России упали более чем в два раза из-за появления на полках магазинов свежего урожая из Узбекистана, Таджикистана и южных российских регионов.