В Минфине заявили, что финальное решение по дистанционной продаже вин пока не приняли

«Финальное решение по эксперименту пока не принято — в какой форме он будет проводиться, в какие сроки. Сама концепция эксперимента и законопроект по онлайн-продажам вина сейчас обсуждается на площадке Госдумы. Многие участники этого обсуждения считают, что вопрос требует дополнительной проработки», — сказал он.
По словам Сазанова, некоторые парламентарии в принципе не согласны с проведением эксперимента. Также существует позиция, что эксперимент надо расширять на других операторов, кроме «Почты России», отметил замминистра.
«Понятно, что учесть обе точки зрения в одном законопроекте невозможно. Но дискуссия по каждому предложению идет. Не исключено, что эксперимент решат не проводить вовсе. Но я все же надеюсь, что компромиссное решение будет найдено», — добавил Сазанов.
Комитет Госдумы по экономической политике 18 мая рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении законопроект о проведении эксперимента по дистанционной розничной продаже в Москве и Московской области вина, крепленого вина, игристых вин из винограда, выращенного в РФ или произведенных в ЕАЭС, с использованием специализированного сайта АО «Почта России».
Документ был внесен в Госдуму правительством 7 апреля. Предполагается, что в рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого российского вина будет осуществляться в Москве и Московской области, при этом правительством может быть принято решение о расширении территории, на которой будет осуществляться доставка покупателю приобретаемого вина в рамках эксперимента. Предполагается провести эксперимент с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. Участие в эксперименте будет добровольным.
Кроме того, согласно законопроекту, розничная продажа российского вина будет производиться лицами, имеющими лицензию на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу винодельческой продукции, без получения дополнительной лицензии.
При этом АО «Почта России» будет в рамках эксперимента хранить российское вино, находящееся в собственности продавцов, без получения лицензии на хранение такой продукции. Законопроектом определены порядок участия продавцов и «Почты России» в эксперименте, а также их функции и обязанности. Формирование и ведение перечня продавцов, участвующих в эксперименте, будет осуществлять Минсельхоз России с учетом порядка подачи заявок на включение в этот перечень, а также утверждаемых правительством РФ критериев отбора таких продавцов.