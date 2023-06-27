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18:42 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: в России доля верящих в тайное мировое правительство сократилась до 49%

Согласно исследованию, в 2018 году его существование допускали 67% респондентов.

Источник: AP 2022

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Почти половина россиян (49%) считают возможным существование тайного мирового правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации. В 2018 году его существование допускали 67% респондентов.

«Если в 2018 году существование некой тайной организации, влияющей на мировые процессы, допускали две трети наших сограждан (67%), то сегодня — каждый второй (49%). Примерно столько же россиян в 2014 году верили в теорию мирового господства (45%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше трети (36%) респондентов ответили, что тайной глобальной власти не существует. Также 25% россиян считают, что мировое правительство состоит в основном из олигархов и миллиардеров. В частности, среди ответов респондентов фигурируют фамилии богатейших семей, в том числе Ротшильды (3%) и Рокфеллеры (2%). Еще 7% опрошенных выразили уверенность, что в международное правительство входят мировые лидеры (без привязки к стране).

Отвечая на вопрос о том, что является главной целью мирового правительства, 23% россиян назвали господство и контроль над миром. Кроме того, по мнению каждого пятого (19%), тайная правящая элита нацелена завоевать Россию и уничтожить русский народ. Около 15% респондентов выразили мнение, что целью мирового правительства является сокращение численности населения планеты.

Согласно данным опроса, половина россиян (50%), которые верят в существование тайного правительства, считают, что России следует с ним бороться. Мнение, что России следует сотрудничать с тайным правительством, выразили 29% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 мая 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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