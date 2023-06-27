11:57 (мск), источник: РБК Life
Бесплатный санаторий. Кто может отдыхать за счет государства
Какие документы нужны и в каких здравницах доступно лечение по ОМС.
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Некоторые категории граждан могут за счет государства поправить здоровье в российских санаториях. В 2023 году льготные путевки в Иркутской области получат 4 тыс. человек, в Удмуртии — более тысячи, в Псковской области — около 700.
РБК Life выяснил, кто может получить бесплатную путевку и возможно ли обменять ее на деньги.
Бесплатные путевки в санатории выдают россиянам, у которых есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Причем поехать в здравницу могут не только пенсионеры, а также взрослые и дети, если они относятся к льготным категориям. В федеральный перечень льготников входят:
Федеральные льготники могут обращаться за бесплатным лечением в санатории раз в год. Инвалиды I группы и дети-инвалиды получают вторую бесплатную путевку для одного сопровождающего.
Также существуют региональные льготы. Например, в Москве из местного бюджета оплачивают путевки неработающим пенсионерам и предпенсионерам (женщин от 55 и мужчин от 60 лет), почетным донорам России и СССР, людям, которые пострадали в ходе терактов. В Ямало-Ненецком автономном округе неработающим пенсионерам, которые не входят в число льготников, возмещают расходы на лечение в санатории раз в три года. Ямальцам оплачивают фактические траты, но не больше 70% от предельной стоимости путевки (около двух тыс. руб. в сутки).
Чтобы попасть в санаторий, у заявителя должны быть показания к лечению, перечисленные в приказе Минздрава. Среди них такие заболевания, как туберкулез, рассеянный склероз, диабет, анемия, ожирение, мигрень. Для детей есть отдельный перечень.
У претендента на бесплатную путевку не должно быть противопоказаний к лечению в санатории. К ним относятся ЗППП, паразитарные и инфекционные болезни, обострения хронических заболеваний, психические расстройства.
Записаться на прием к участковому терапевту или педиатру. Это можно сделать в поликлинике, к которой человек прикреплен по месту жительства, или онлайн через Госуслуги, ЕМИАС и mos.ru (для москвичей).
Пройти медосмотр. Врач изучит состояние здоровья пациента, определит наличие показаний и противопоказаний. Имеет смысл взять с собой справки и документы, которые подтверждают хроническое заболевание или недавно перенесенную травму.
Сдать анализы. Необходимо сдать клинические анализы крови и мочи, пройти флюорографию, сделать ЭКГ. Женщинам потребуется осмотр у гинеколога. При необходимости врач назначит и другие обследования. Если случай сложный, спорный, заключение о том, показан отдых в санатории или нет, выдает врачебная комиссия.
Получить справку по форме № 070/у. В документе будут указаны диагноз и рекомендации по санаторно-курортному лечению. Справку № 070/у также выдают частные клиники, но тогда за ее оформление придется заплатить. Получить путевку по ней можно в течение полугода.
После оформления справки № 070/у нужно обратиться в Социальный фонд России (СФР) и встать в очередь на получение путевки в санаторий.
1. Собрать необходимые документы
Для подачи заявления в СФР заявителю нужны следующие документы:
Могут понадобиться СНИЛС и полис ОМС (и те же документы на ребенка, если путевка в санаторий оформляется на него), документы, подтверждающие право на федеральную или региональную льготу. Исчерпывающий перечень необходимых справок лучше уточнить в отделении СФР.
2. Подать заявление о намерении получить путевку
В заявлении на получение путевки нужно указать ФИО, паспортные данные, СНИЛС, адрес и телефон, а также сведения о медицинской справке и направлении на лечение. Подать заявление можно:
На портале Госуслуг указано, что заявление рассмотрят за один рабочий день. При этом, согласно регламенту, у СФР будет 10 дней на то, чтобы сообщить заявителю о регистрации обращения, постановке в очередь или отказе от путевки. Дальше нужно будет дождаться своей очереди (ее можно отслеживать) и получить путевку.
СФР сообщит о том, что пора ехать в санаторий, максимум за 18 дней до даты заезда (детям-инвалидам оповещение придет за 21 день). Талоны и направления на бесплатный проезд до санатория выдадут не позднее 14 дней со дня регистрации соответствующих документов. Для путевок, которые предоставляют регионы, сроки могут быть другими.
3. Подготовить необходимые документы для санатория
Когда придет ответ от СФР (но не ранее, чем за два месяца до поездки), нужно получить санаторно-курортную карту по форме № 072/у, в которой врач укажет диагноз пациента, сопутствующие заболевания, результаты лечения и дальнейшие рекомендации.
Санаторно-курортную карту нужно взять с собой на отдых, но могут понадобиться и другие документы. Их перечень обязательно уточнить в здравнице до приезда. Помимо путевки, пациенту могут понадобиться:
4. Поехать в санаторий
Вместе с путевкой заявитель получит талоны на бесплатный проезд к месту отдыха. В зависимости от удаленности санатория это могут быть билеты на самолет, поезд, автобус. Если добираться надо с пересадками, пациенту оплатят все виды транспорта.
Для федеральных льготников сроки пребывания в санатории едины: дети-инвалиды отдыхают 21 день, инвалиды с заболеваниями спинного и головного мозга — от 21 до 42 дней, остальные категории — 18 дней. Регионы могут устанавливать для льготников иные правила.
Самостоятельно выбрать санаторий нельзя, врач подберет здравницу, которая больше всего подходит для лечения и профилактики конкретного заболевания пациента.
Минздрав и Минтруд утверждают перечень санаториев, которые принимают россиян по ОМС. В нем более 800 государственных и частных организаций по всей России. В их список входят:
Санаторий «Виктория» в Ессентуках славится крупнейшей в Европе питьевой галереей. Там есть водолечебница с 34 видами ванн. В здравнице лечат болезни сердца, легких, ЖКТ, сахарный диабет, мужские и женские репродуктивные проблемы.
В детский психоневрологический санаторий «Комарово» приезжают лечить болезни нервной системы: невропатии, мигрень, рассеянный склероз, ДЦП, расстройства сна.
Санаторий «Сосновый бор» в Алтайском крае предлагает программы по лечению заболеваний органов дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и нервной системы. На территории есть парковая зона в лесу с собственным озером и пляжем.