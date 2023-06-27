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12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами

«Золото» получил снимок с мирной демонстрации в Израиле.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Жюри конкурса Drone Photo Awards опубликовало список победителей 2023 года. Это одно из соревнований с самым активным международным участием: только в 2022 году организаторы получили на оценку около 14 тысяч изображений от любителей и профессиональных фотографов из 104 стран мира.

Всего в конкурсе было семь основных категорий: «Городская фотография», «Дикая природа», «Люди», «Свадьба», «Природа», «Абстракция» и «Спорт». Также участники могли представить свои работы в дополнительных категориях — «Серия снимков» и «Видео».

Лучшим снимком 2023 года признана работа Ора Адара. На фотографии запечатлены десятки тысяч протестующих в Тель-Авиве, вышедшие на митинг против планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы страны.

Отмеченные наградами работы будут представлены на групповой выставке в Сиене в Аббатстве Сан-Гальгано во время фестиваля Siena Awards Festival. Она пройдет с 28 сентября по 19 ноября 2023 года.

Недавно были выбраны лучшие снимки Млечного Пути. Астрофотографы показали спиральную галактику со всех точек света.

Олеся Маевская

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