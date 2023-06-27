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11:32 (мск), источник: «ФедералПресс»

На канале «Культура» вышел первый эпизод познавательной программы победителя проекта «Классная тема!»

МОСКВА, 26 июня, ФедералПресс. В эфир телеканала «Культура» вышел первый эпизод авторской передачи по физике от победителя проекта «Классная тема!». Учитель физики из города Нальчик Аслан Кашежев представит 10 выпусков по разным увлекательным темам из мира физики, и первый эпизод расскажет зрителям о «Наномире».

«Приставка “нано” уменьшает все, к чему прикрепляется. Нанометр в миллиард раз меньше метра. А нанограмм в миллиард раз легче грамма. Такими мелочами можно было бы пренебречь, ведь они мельче хлебных крошек на обеденном столе», — рассказывает автор передачи Аслан Кашежев.

Эпизоды научно-популярной передачи будут выходить один раз в неделю. Выпуски можно будет посмотреть в эфире телеканала «Культура» и в сообществе проекта «Классная тема!» во ВКонтакте.

Напомним, что возможность сделать авторскую телепередачу на федеральном канале стала главным призом для победителя телепроекта «Классная тема!», созданного телеканалом «Россия» и Минпросвещения России при информационной поддержке VK. Победителем конкурса 2022 года и обладателем заветного приза стал преподаватель физики из города Нальчик, кандидат физических наук Аслан Кашежев.

Стоит также отметить, что организаторы телепроекта уже запустили сбор заявок на участие в телешоу 2023 года. Прием заявок будет осуществляться до 30 июня. Участникам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о вокальном ансамбле «Худоеланочка» из Иркутской области, который принял участие в телепрограмме Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

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