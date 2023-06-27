На канале «Культура» вышел первый эпизод познавательной программы победителя проекта «Классная тема!»

«Приставка “нано” уменьшает все, к чему прикрепляется. Нанометр в миллиард раз меньше метра. А нанограмм в миллиард раз легче грамма. Такими мелочами можно было бы пренебречь, ведь они мельче хлебных крошек на обеденном столе», — рассказывает автор передачи Аслан Кашежев.
Эпизоды научно-популярной передачи будут выходить один раз в неделю. Выпуски можно будет посмотреть в эфире телеканала «Культура» и в сообществе проекта «Классная тема!» во ВКонтакте.
Напомним, что возможность сделать авторскую телепередачу на федеральном канале стала главным призом для победителя телепроекта «Классная тема!», созданного телеканалом «Россия» и Минпросвещения России при информационной поддержке VK. Победителем конкурса 2022 года и обладателем заветного приза стал преподаватель физики из города Нальчик, кандидат физических наук Аслан Кашежев.
Стоит также отметить, что организаторы телепроекта уже запустили сбор заявок на участие в телешоу 2023 года. Прием заявок будет осуществляться до 30 июня. Участникам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о вокальном ансамбле «Худоеланочка» из Иркутской области, который принял участие в телепрограмме Андрея Малахова «Привет, Андрей!».