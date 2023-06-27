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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые впечатляющие уловы в истории

27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник был установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. Рыбалка является одним из самых популярных хобби по сей день, и по случаю праздника мы решили вспомнить несколько рекордных уловов, на которые могут равняться даже профессионалы в этом деле.

Атлантический тунец

Осенью 1979 года канадский рыбак Кен Фрастер рыбачил в водных просторах Олдс Ков. Он и представить себе не мог, что вытащит из воды гиганта — 678-килограммового атлантического тунца (Thunnus thynnus). Кену понадобилось 45 минут, чтобы вытащить рыбу из воды, но оно того стоило: рыбак и улов попали в Книгу рекордов Гиннесса и с тех пор никто их не превзошел.

Меченосец

Весной 1953 года Ли Марон, вышедший порыбачить в воды чили рядом с Икике потратил два часа на самый впечатляющий улов в своей жизни. Мужчина вытащил из воды 536-килограммовую меч-рыбу (Xiphias gladius). К слову, добыча была больше, чем в два раза больше Лу: ее длина составила 4,55 метра.

Сом

293-килограммовым уловом на весь свет прославился рыбак из Таиланда. Пресноводный сом (Pangasianodon gigas), получивший впоследствии прозвище «Медведь Гризли», был 2,74 метра, в длину и попался на крючок весной 2005 года. Ученые признали диковинный экземпляр самой огромной пресноводной рыбой в мире.

Атлантический голубой марлин

В 1992 список рекордсменов пополнил рыбак-любитель Пауло Арим. Во время вылазки в водах побережья Виктории в Бразилии ему попался огромный голубой марлин (Makaira nigricans) весом в 635 килограмм. Их борьба продолжалась почти полтора часа, но Арим вышел победителем, побив предшествующий рекорд по поимке марлина на 54 килограмма.

Щука

У Лотара Льюиса ушло в два раза меньше времени во время поимки его легендарного улова, но от этого он не менее впечатляющ. Осенью 1986 года на озере Грефферн, в западной Германии, мужчина выловил щуку (Esox lucius) ошеломляющих размеров — 152 сантиметров в длину и 25 килограмм весом.

Тигровая рыба

Эта пресноводная хищница (Hydrocynus goliath) считается гораздо опасней пираньи: она охотится даже на крокодилов. Несмотря на это, в 1988 году отважному рыбаку Раймонду Хоутмансу удалось поймать одну из них в естественной среде обитания — в водах Африки. Вес хищницы составил 44 килограмма, а длина — 1,5 метра.

Окунь

Уникальный форелевый окунь (Micropterus salmonides) попал в руки японцу Манабу Курита в 2009 году. Улову-долгожителю было 77 лет, а его вес составил 10 килограмм.

Панцирник

Еще одна гроза аллигаторов и в целом речных обитателей, житель водоемов Центральной и Северной Америки, миссисипский панцирник (Atractosteus spatula) была поймана у побережья Техаса. Полу Моррису удалось не поймать, а подстрелить зубастого монстра весом 104 килограмма.

Голубой сом

Во время очередной рыбалки в 2012 году рыбаку Грегу Берналу неслыханно повезло. Он выловил из вод реки Миссури гигантского представителя голубых сомов (Ictalurus furcatus). Особь была размером 1,45 метра и весом почти 59 килограмм.

Желтоперый каранкс

В 2006 году в руки к японскому рыбаку Кейки Хамасакис приплыл рекордный улов. Из водоема, расположенного недалеко от его дома, мужчина выловил желтоперого каранкса (лат. Caranx ignoblis). Вес рыбы составил 72 килограмма.

Олеся Маевская

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