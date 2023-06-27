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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии поймали объявленную в розыск агрессивную обезьяну

Местные жители встретили новость с восторгом.

В индийском городе Раджгарх поймали обезьяну, напавшую на два десятка человек. Животное было объявлено в розыск, сообщает NDTV.

Обезьяна держала город в страхе на протяжении двух недель. Она бросалась на прохожих, кусала и царапала их, некоторых сбивала с ног.

В числе пострадавших от действий животного оказались восемь детей, а также пожилые люди. Многим из них пришлось обратиться в больницу.

За поимку агрессивной обезьяны была назначена награда в 21 тысячу рупий (примерно 21,5 тысячи рублей). Когда стало понятно, что местные жители и городские специалисты с задачей не справляются, пришлось вызвать окружные службы.

Команда специалистов использовала дрон, чтобы найти обезьяну, а затем усыпила ее дротиками и поместила в клетку. Животное планируют выпустить в джунглях подальше от поселений.

Недавно в зоопарке США родился редчайший тонкинский гульман. Обезьяне дали имя Ревень.

Олеся Маевская

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