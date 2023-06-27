На фреске в Помпеях нашли изображение блюда, похожего на пиццу

РИМ, 27 июня. /ТАСС/. Изображение блюда, похожего на современную пиццу, обнаружили на одной из недавно открытых фресок в древнеримском городе Помпеи. Как пишет во вторник агентство ANSA, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано прокомментировал, что «Помпеи не перестают удивлять и скрывают еще множество секретов».
Фреску обнаружили в ходе недавних раскопок города, погибшего в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. Среди прочих, достаточно типичных изображений фруктов, в том числе гранатов и фиников, исследователи рассмотрели плоскую круглую лепешку, напоминающую пиццу. В сообщении агентства отмечается, что на изображении может быть «прародитель» знаменитого итальянского блюда. Об известной сейчас пицце в I веке н. э. речи идти не могло, поскольку тогда не использовались ее основные ингредиенты — помидоры и моцарелла, подчеркивают итальянские журналисты.
Общая композиция фрески вполне характера для Помпеев. На натюрморте изображен кубок с вином на серебряном подносе, рядом с кубком — лепешка и другие угощения. Такой жанр изображений восходит к греческой традиции III—I вв.еков до н. э предлагать гостям щедрые дары. Всего известно о трех сотнях подобных фресок в Помпеях.
Эта находка доказывает, что в Древнем Риме уже существовал «прототип» пиццы. По одной из версий, рецепт мог прийти в Древний Рим из Китая. Считается, что современную пиццу придумали в XIX веке в Неаполе.
Традиционное искусство неаполитанских пиццайоло было в 2017 году включено в Список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Первой настоящей неаполитанской пиццей называют всем известную «Маргариту». Согласно легенде, ее приготовили из трех продуктов — помидоров, моцареллы и базилика — цветов итальянского триколора (красный, белый, зеленый) к визиту в Неаполь королевы Маргариты, супруги первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II (1820−1878).
Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью «Помпеи» была найдена там лишь спустя почти 100 лет — в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106−48 годы до н. э.). Раскопки в Помпеях продолжались на протяжении XVIII и ХIХ веков. За долгую историю изучения этого древнеримского города сформировались принципы современной археологии, далеко ушедшие от «охоты за сокровищами» древности. Помпеи — всемирно известный археологический музей, один из самых посещаемых в Италии, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.