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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США молния ударила в пассажирский самолет после приземления

На борту никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пассажирский самолет Embraer E175 авиакомпании American Eagle ударила молния. Daily Mail сообщает, что инцидент произошел в аэропорту Литл-Рок в штате Арканзас.

После приземления судна экипаж решил дождаться окончания грозы, чтобы высадить пассажиров, но именно в это время в хвост самолета ударила молния. Сообщается, что никто не пострадал.

После инцидента пассажиров высадили в соответствующей зоне, а затем на место происшествия прибыли технические специалисты, чтобы осмотреть судно и оценить ущерб, причиненный электрическим ударом.

Недавно в США после удара молнии загорелась 160-летняя церковь. В момент возгорания она была пустой.

Олеся Маевская

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