14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США молния ударила в пассажирский самолет после приземления
На борту никто не пострадал.
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В пассажирский самолет Embraer E175 авиакомпании American Eagle ударила молния. Daily Mail сообщает, что инцидент произошел в аэропорту Литл-Рок в штате Арканзас.
После приземления судна экипаж решил дождаться окончания грозы, чтобы высадить пассажиров, но именно в это время в хвост самолета ударила молния. Сообщается, что никто не пострадал.
После инцидента пассажиров высадили в соответствующей зоне, а затем на место происшествия прибыли технические специалисты, чтобы осмотреть судно и оценить ущерб, причиненный электрическим ударом.
Недавно в США после удара молнии загорелась 160-летняя церковь. В момент возгорания она была пустой.
Олеся Маевская