15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции сотни дронов «наполнили» бокал вином
Шоу было частью праздничного мероприятия.
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На Фестивале вина в Бордо состоялось впечатляющее шоу: сотни дронов поднялись в небо, чтобы изобразить бокал и бутылку красного вина, передает NDTV.
В этом году фестиваль проходил с 22 по 25 июня. Во время четырехдневного мероприятия посетители могли поучаствовать в различных мастер-классах, отправиться на экскурсии в винодельни и на виноградники, а также насладиться живой музыкой.
На набережной Гаронны представители различных виноделен предлагали гостям продегустировать свою продукцию. Эта часть фестиваля называется «винной дорогой», она имеет протяженность более двух километров.
Закрытие винного фестиваля ознаменовалось не традиционным салютом, а «живой картинкой». Выстроившиеся в форме бутылки подсвеченные дроны «наполнили» красным вином «бокал» такой же конструкции.
Недавно в Китае в небо запустили огромного дракона из дронов. Представление устроили в честь одного из древнейших праздников страны.
Олеся Маевская