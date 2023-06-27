17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Продавец из США инсценировал ограбление, чтобы уйти с работы пораньше
Полицейские поймали «грабителя» спустя три дня.
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Сотрудник заправочной станции в городе Талса (США, штат Оклахома) обвиняется в том, что инсценировал ограбление в попытке пораньше вернуться с работы домой. Как передает OddyCentral, продавец Исайас Джонс позвонил в местное полицейское управление и сообщил, что мужчина в маске вошел в магазин, пригрозил ему пистолетом и заставил достать все деньги из кассы.
По словам Джонса, он подчинился, после чего грабитель в спешке ушел с награбленным. Записи с камер наблюдения подтвердили версию событий продавца и помогли сотрудникам правоохранительных органов опознать преступника.
Три дня спустя полицейские поймали грабителя, им оказался некий Стивен Джонс. В ходе допроса выяснилось, что он — друг Алии Локк, знакомой Исайаса Джонса.
Девушка попросила Стивена ограбить магазин, потому что Исайасу хотелось уйти с работы пораньше. Ее и Исайаса Джонса арестовали и допросили, и они подтвердили версию «грабителя»: Исайас просил Алию найти кого-нибудь, чтобы ограбить заправку, потому что он устал и искал предлог, чтобы пойти домой.
В настоящее время работник заправки Джонс обвиняется в растрате и заговоре с целью совершения уголовного преступления, а «грабитель» Джонс обвиняется в заговоре с целью хищения и незаконном владении огнестрельным оружием. Обоих мужчин освободили под залог, а Локк остается под стражей и может быть обвинена в растрате.
Недавно убитый комар помог полиции Китая найти преступника. Благодаря этому было закрыто три дела о грабежах.
Олеся Маевская