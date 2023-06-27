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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 27 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»
За последний год власти заплатили ЧВК более 86 миллиардов рублей.

Лукашенко рассказал, как ему удалось связаться с Пригожиным
По словам президента Белоруссии, из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он понял, что в отношении ЧВК принято «жестокое решение — мочить».

В Кремле объяснили прекращение дела о вооруженном мятеже
Дмитрий Песков объяснил прекращение уголовного дела о вооруженном мятеже «волей президента к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию».

Володин призвал наказать покинувших РФ на фоне мятежа чиновников
По его словам, людям, которые совершили такой «неблаговидный поступок», с государственной службой «не по пути».

Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок
УББ способен развивать скорость, превосходящую 6000 км/ч.

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