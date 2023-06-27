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21:48 (мск), источник: РБК

Самой дорогой проданной в Европе картиной стала «Дама с веером» Климта

Последний женский портрет кисти австрийского художника конца XIX — начала XX века Густава Климта был продан в Лондоне за рекордные для Европы £74 млн.

Источник: Reuters

Шедевр позднего периода творчества австрийского художника Густава Климта был продан во вторник за £74 млн ($94,35 млн), что сделало его самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе в Европе, сообщает Associated Press.

Dame mit Fächer (Lady with a Fan, «Дама с веером») была продана на Sotheby's в Лондоне. Лот был выставлен за £65 млн.

Ранее самой дорогой картиной, выставленной на аукцион в Европе, была работа Клода Моне из серии «Нимфеи», которую продали на Christie's в 2008 году за $80,4 млн.

«Завораживающие изображения женщин сделали Густава Климта самым знаменитым мастером женского портрета начала XX века. Женщины кисти Климта составляют наиболее важную группу работ в его творчестве и входят в число поистине культовых образцов современного искусства», — говорится в описании работы на странице аукциона Sotheby's.

Густав Климт (1862−1918) жил в Вене и стал одним из самых ярких представителей европейского модерна. Он был живописцем, графиком, мастером оформления архитектурного интерьера.

«Дама с веером» считается последним женским портретом кисти Климта и, предположительно, последней почти законченной его картиной. Работа была написана в 1917—1918 годах, художник создал ее не на заказ. Искусствоведы считают, что это последняя вариация Климта на его любимую тему — образ «прекрасной венки».

Владислав Гордеев

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