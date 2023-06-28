Минобрнауки предлагает дольше учить будущих школьных педагогов

Согласно проекту приказа, дольше всего — шесть лет — будут обучаться преподаватели русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии и биологии. Обучение сроком в пять лет предлагается для учителей китайского языка, русского как иностранного и преподавателей начальных классов.
Для педагога-дефектолога и учителя русского языка с дополнительной специальностью «логопед» проект устанавливает пятилетний срок обучения. Столько же предстоит учиться преподавателям с двумя профилями подготовки. Например, начальное образование и математика, биология и химия. Четырехлетний срок обучения установлен только для педагогов дошкольного образования.
Для получения специализированного высшего образования (аналог магистратуры) дефектологам, педагогам-исследователям и методистам потребуется два года.
Срок обучения в педагогических вузах зависит от сложности программ, по которым будет работать специалист, пояснил «Ведомостям» научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По его словам, в 1992 г. в законе об образовании появилось понятие бакалавриата с четырехлетним сроком подготовки и многие педагогические университеты перешли на эту систему обучения, оставив специалитет для некоторых направлений.
Учителя, подготовленные по четырехлетней программе, успешно чувствуют себя в обычных школах, говорит Болотов. Для них переход на более длительное обучение нецелесообразен, тогда как учителям сразу двух предметов (биология и химия, математика и информатика) не хватает четырех лет для освоения сразу двух профилей, сказал он.
«В случае с педагогическим образованием лучше учиться дольше, но качественнее», — считает первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Четырех лет для получения качественного педагогического образования, по ее мнению, недостаточно. Школы заинтересованы в педагогах с углубленным знанием предмета, но вынуждены брать выпускников бакалавриата из-за дефицита кадров, говорит она.
Проект министерства можно рассматривать как первую примерку планируемых к внедрению изменений системы вузовского образования, считает ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова. Сроки обучения ранжированы для того, чтобы задать нижнюю планку продолжительности обучения и приблизить учебные планы базового высшего образования к формату специалитета, пояснила она. Если пилотный проект признают успешным, указанные в приказе сроки обучения могут лечь в основу образовательного стандарта. Сейчас каждый отдельный вуз определяет их самостоятельно, уточнила Мамедова.