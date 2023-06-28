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04:45 (мск), источник: Life.ru

Найденные в январе в горах Калифорнии останки принадлежат актёру Джулиану Сэндсу

Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актёру Джулиану Сэндсу, который пропал в январе. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Источник: Reuters

Труп мужчины был найден 25 июня. Точная причина смерти 65-летнего актёра всё ещё устанавливается.

О пропаже Джулиана Сэндса было объявлено в середине января. Актёр отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, однако домой не вернулся. В итоге было проведено восемь поисково-спасательных операций. Последний раз поиски состоялись 17 июня.

65-летний актёр приобрёл известность благодаря ролям в фильмах «Чернокнижник» (1989), «Покидая Лас-Вегас» (1995), «Тринадцать друзей Оушена» (2007) и сериалах «24 часа» (2001−2014), «Декстер» (2006−2013), «Готэм» (2014−2019).

Ранее в 94 года от рака лёгких скончался актёр из «Титаника» Лью Палтер. В легендарной картине Палтер сыграл роль владельца универмага Macy's Исидора Штрауса, который погиб на судне вместе с супругой Идой.

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