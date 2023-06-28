Найденные в январе в горах Калифорнии останки принадлежат актёру Джулиану Сэндсу

Труп мужчины был найден 25 июня. Точная причина смерти 65-летнего актёра всё ещё устанавливается.
О пропаже Джулиана Сэндса было объявлено в середине января. Актёр отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, однако домой не вернулся. В итоге было проведено восемь поисково-спасательных операций. Последний раз поиски состоялись 17 июня.
65-летний актёр приобрёл известность благодаря ролям в фильмах «Чернокнижник» (1989), «Покидая Лас-Вегас» (1995), «Тринадцать друзей Оушена» (2007) и сериалах «24 часа» (2001−2014), «Декстер» (2006−2013), «Готэм» (2014−2019).
Ранее в 94 года от рака лёгких скончался актёр из «Титаника» Лью Палтер. В легендарной картине Палтер сыграл роль владельца универмага Macy's Исидора Штрауса, который погиб на судне вместе с супругой Идой.