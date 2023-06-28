В Минфине допустили возвращение к налогу на сверхприбыль

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», — уточнил он.
Сазанов указал на две причины появления налога: «конъюнктурные сверхдоходы» компаний и «существенный дефицит бюджета».
Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен правительством в Госдуму 13 июня. 26 июня инициативу поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект будет рассмотрен нижней палатой сегодня, 28 июня.
Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021−2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018—2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза — до 5%.
Windfall tax не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля.
Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. Предполагается, что средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, в том числе на поддержку нуждающихся семей.