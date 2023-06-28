Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
12Работа ПМЭФ-2023
Главное
Спецоперация на Украине
09:07 (мск), источник: Ведомости

В Минфине допустили возвращение к налогу на сверхприбыль

В будущем при условиях высокого дефицита бюджета РФ и сверхдоходов бизнеса власти могут вновь прибегнуть к взиманию налога на сверхприбыль (так называемому windfall tax). Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «РИА Новости».

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», — уточнил он.

Сазанов указал на две причины появления налога: «конъюнктурные сверхдоходы» компаний и «существенный дефицит бюджета».

Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен правительством в Госдуму 13 июня. 26 июня инициативу поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект будет рассмотрен нижней палатой сегодня, 28 июня.

Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021−2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018—2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза — до 5%.

Windfall tax не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля.

Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. Предполагается, что средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, в том числе на поддержку нуждающихся семей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Владимир Путин рассказал, что это было
Минэнерго и силовые ведомства проверят киберзащиту ТЭКа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
законналоги