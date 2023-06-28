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10:43 (мск), источник: Life.ru

Названа самая распространённая фобия среди россиян

Чаще всего россияне боятся высоты, змей и воды. Это следует из опроса ВЦИОМ, проведённого среди 1,6 тысячи человек. Так, об акрофобии — страхе большой высоты — заявили 30% респондентов.

Источник: Агентство «Москва»

Чуть меньше опрошенных (28%) признались, что недолюбливают змей, причём у женщин (35% против 19% среди мужчин) и старшей возрастной группы (34% против 17% среди 18−24-летних) эта фобия занимает первое место. А на третьем оказалась аквафобия — страх открытой воды и глубины, в чём признались 24% россиян (32% женщин и 15% мужчин), пишет RT.

По словам директора по стратегическому развитию, заместителя председателя научного совета ВЦИОМ Степана Львова, преодоление фобий — одна из главных жизненных стратегий людей, формирующаяся с возрастом в ходе социализации и под давлением стереотипов.

«На переходе от молодого возраста к зрелому (от 35 до 44 лет), причём прежде всего среди мужчин, мы можем наблюдать повышенную долю тех, кто отрицает наличие у себя фобий (26−27% против 16−18% среди молодых и женщин). Однако с возрастом человек становится более честным с самим собой, сопротивление фобиям несколько ослабевает», — пояснил эксперт.

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