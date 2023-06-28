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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В пустующих европейских храмах разрешили пить кофе и танцевать

В некоторых из них располагаются клубы и пивоварни.

Источник: AFP 2022

Как передает AP News, Храм Святого Сердца в Бельгии, который некогда был популярен, оказался заброшен и никому не нужен. Здание планировали закрыть два года назад, но теперь его хотят превратить в новую культурную достопримечательность — рядом с ним появится кофейня и концертная площадка.

Это не первая заброшенная церковь в Европе. И епископы обеспокоены тем, что эти здания переоборудуются в магазины, скалодромы и ночные клубы. Такое явление наблюдается на большей части христианского центра Европы от Германии до Италии и в странах между ними.

Особенно оно заметно во Фландрии, на севере Бельгии, где расположены величайшие соборы на континенте, которые сейчас стали художественными центрами. К слову, исследование, проведенное учеными в 2018 году в Бельгии, показало, что из 83% жителей, которых воспитывали христианами, только 55% по-прежнему считают себя таковыми. Кроме того, лишь 10% бельгийцев по-прежнему регулярно посещают храмы.

В среднем в каждом из 300 городов Фландрии насчитывается около шести храмов, большая часть которых заброшена или не посещается прихожанами. К примеру, Мехелен, город к северу от Брюсселя с населением 85 тысяч человек, является римско-католическим центром Бельгии. Здесь расположено два десятка храмов, несколько из которых находятся рядом с собором Святого Румболда с колокольней, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мэр города Барт Сомерс в течение долгих лет работал над тем, чтобы у многих из зданий появилось другое назначение. «В Мехелене есть храмы с пивоварней, гостиницей, культурным центром и библиотекой», — сказал представитель власти, который в качестве регионального министра Фламандии участвует в переоборудовании около 350 храмов, разбросанных по густонаселенному региону.

Знаковым проектом по перепрофилированию в Бельгии стал отель Martin’s Patershof в Мехелене, где интерьер храма переделали под комнаты: изголовья кроватей в отеле напоминают органные трубы, а в зале для завтраков рядом с алтарем над головой парят пластины из сусального золота. «Мы часто слышим, что люди приезжают сюда отдохнуть и насладиться тишиной», — сказала менеджер отеля Эмили Де Претер.

В Брюсселе Храм Святого Антония Падуанского превратили в клуб скалолазания Maniak Padoue, где разноцветные опоры для рук и ног на стене перекликаются с витражами. А ночной клуб Spirito в том же городе занял помещение англиканской церкви и в качестве своего логотипа использует изображение священника, целующего монахиню. Представители церкви стараются выражать нейтральную позицию по поводу изменений, но отмечают, что время циклично и, как им кажется, в будущем церкви снова станут церквями.

Недавно после засухи в Мексике из-под воды полностью показался древний храм. Раньше до него плыли на лодке, а теперь можно легко подойти пешком.

Олеся Маевская

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