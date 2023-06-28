15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали потенциальную причину вымирания мегалодонов
Она кроется в их физиологических особенностях.
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Новый анализ зубов мегалодона (Otodus megalodon) показал, что вымершая гигантская акула была частично теплокровной. Именно эта особенность могла стать причиной вымирания древних хищников, считают ученые из Университета Уильяма Патерсона (США).
«Наши результаты показывают, что у O. megalodon была более высокая температура тела по сравнению с окружающей средой и другими сосуществующими видами акул», — пишут исследователи.
Мегалодон появился около 23 миллионов лет назад и исчез 3,6 миллиона лет назад. Считается, что в течение 20 миллионов лет существования на планете гигантская акула терроризировала морских обитателей из-за своих размеров (длина мегалодона достигала от 16 до 20 метров) и гигантских клыков. К слову, именно зубы хищников, содержащие изотопы, помогают археологам и палеонтологам узнать больше об их жизни. Например, в одном из исследований останки акулы помогли выяснить, чем она питалась.
В новом же исследовании, которое опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые выяснили температуру тела мегалодона. Специалисты объясняют, что изотопный состав кислорода фосфата (δ18Op) в биоапатите (костном биоминерале) раскрывает две ключевые особенности животного: температуру и процентное содержание молекул в его телесных жидкостях. У морских позвоночных вода в организме находится в постоянном взаимодействии с водой в окружающей среде, поэтому любое отклонение между значениями δ18Op, наблюдаемое у теплокровного и хладнокровного животного, сильно влияет на его жизнь.
Изучив показатели мегалодона и сравнив их с современнными морскими животными (акулами и китообразными), а также с окаменелостями животных, живших одновременно с хищником, исследователи реконструировали его температурный профиль. Они обнаружили, что акула могла контролировать температуру своего тела, поддерживая ее примерно на 7 градусов Цельсия выше окружающей среды, — другими словами, была частично теплокровной.
Это свойство имеется у некоторых современных акул, например, у большой белой акулы (Carcharodon carcharias). Однако мегалодон не принадлежит к тому же семейству сельдевых (Lamnidae), а, как считается, относится к ламнообразным (Lamniformes). Представители этого отряда акул характеризуются высокой скоростью плавания и частичной теплокровностью — благодаря ей хищники могут плавать быстрее, спокойно выдерживают низкие температуры и эффективнее охотятся.
Долгое время ученые предполагали, что у мегалодона были те же особенности, и новое исследование подтвердило это точными данными. «Как гигантский хищник, O. megalodon нес высокие метаболические затраты, вызванные его физиологией, — пишут исследователи. — Этот шаткий энергетический баланс оказался под угрозой, когда количество мест, где можно было добывать пропитание, сократились из-за повышения уровня моря».
Так, теплокровность позволяла мегалодонам быстрее передвигаться и лучше приспосабливаться к холодной воде. Однако из-за нее же в период глобального похолодания им приходилось постоянно потреблять большое количество пищи, чтобы поддерживать метаболизм. При этом из-за экологической катастрофы, связанной с изменением климата, пищи для акул оставалось все меньше: многие рыбы мигрировали, не оставив хищнику шансов на выживание.
Недавно на «Титанике» нашли ожерелье из зуба мегалодона. Владельца украшения собираются искать при помощи искусственного интеллекта.
Олеся Маевская