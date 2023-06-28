Беспилотные авиасуда в России смогут в будущем перевозить людей

«В будущем допускается возникновение направления “перевозка людей”. Базовыми условиями для такого развития событий являются эффективная оптимизация нормативно-правового регулирования, рост интереса разработчиков и изготовителей к освоению сверхинновационных технологий, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности», — отмечается в стратегии.
В документе подчеркивается, что на этом этапе формирования стратегии преждевременно конкретизировать задачи и показатели, касающиеся возможности перевозки людей беспилотниками. Это объясняется фактически не прогнозируемым сроком внедрения этих технологий в России.
В настоящий момент существует восемь направлений применения беспилотных авиационных систем. Так, беспилотники используются при сборе и передаче данных, проведении авиационной разведки и обеспечении охраны территории, аэрологистике, а также при работе по обеспечению связью и в других целях.