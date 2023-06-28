В Хакасии обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен Всего палеонтологи собрали около 400 кг костей древних животных.
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
Главное
Спецоперация на Украине
14:56 (мск), источник: ТАСС

Беспилотные авиасуда в России смогут в будущем перевозить людей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Перевозка людей беспилотными авиационными судами в России возможна в будущем, говорится в стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Источник: AP 2022

«В будущем допускается возникновение направления “перевозка людей”. Базовыми условиями для такого развития событий являются эффективная оптимизация нормативно-правового регулирования, рост интереса разработчиков и изготовителей к освоению сверхинновационных технологий, готовность общества к роботизации и перспективной аэромобильности», — отмечается в стратегии.

В документе подчеркивается, что на этом этапе формирования стратегии преждевременно конкретизировать задачи и показатели, касающиеся возможности перевозки людей беспилотниками. Это объясняется фактически не прогнозируемым сроком внедрения этих технологий в России.

В настоящий момент существует восемь направлений применения беспилотных авиационных систем. Так, беспилотники используются при сборе и передаче данных, проведении авиационной разведки и обеспечении охраны территории, аэрологистике, а также при работе по обеспечению связью и в других целях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомментировал слова Макрона, назвавшего РФ "дестабилизирующей силой" в Африке
"Знаете, что меня печалит на каждом общем собрании Академии наук? Оно начинается с очень грустной вещи"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии